Kuşadası'nda Yöresel Yemekler Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda Yöresel Yemekler Tanıtıldı

Kuşadası\'nda Yöresel Yemekler Tanıtıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Şef Emre Turan tarafından yöresel yemeklerin sunumu gerçekleştirildi. Pide, keşkek, tahinli pide, incir dolması, zeytinyağlı enginar, yoğurt yuvarlama, şevketi bostan ve lahana dolması gibi çeşitli yöresel lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe turizm müdürlüğü çalışanları, yabancı turistler ve vatandaşlar da katıldı.

22.05.2024 21:59
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.

Yöresel yemeklerin sunumunu Şef Emre Turan gerçekleştirdi. Tanıtılan yemekler arasında pide, keşkek, tahinli pide, incir dolması, zeytinyağlı enginar, yoğurt yuvarlama, şevketi bostan ve lahana dolması yer aldı. İl Turizm Müdürü Ahmet Demir yaptığı açıklamada, "Özellikle 17-21 Mayıs tarihleri arasında her yıl düzenleniyor. Buradaki amacımız yöresel yemeklerimizi ve kültürümüzü tanıtmak, kaybolmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bugünlerde fast food yemekler nedeniyle çeşitli hastalıklar artmakta. Bizim doğal, yerel ve sağlıklı beslenme dediğimiz, dünya kültüründe de iddialı olduğumuz yemek çeşitlerimiz var. Amacımız gastronomi belgeli tesislerimizin sayısını artırmak ve yöresel yemeklerimizin yaşatılmasını ve devamını sürdürmektir. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Otelciler Dernek Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu ise, "Her yıl yaptığımız etkinliği bu sene de İl Turizm Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdik. Bu etkinlik, yöresel kültürümüzün ve yemeklerimizin tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip. Yabancı misafirlerimize yöresel yemeklerimizi tattırarak, onların kültürümüzü daha yakından tanımalarını sağladık. Etkinlik kapsamında, yerel halkın ve turistlerin büyük ilgisini çeken çeşitli stantlar kurduk. Bu stantlarda, zeytinyağlılardan deniz ürünlerine, etli yemeklerden tatlılara kadar geniş bir yelpazede yöresel lezzetler sunuldu. Ayrıca, yemeklerin hazırlanışı hakkında bilgi veren atölyeler ve sunumlar düzenlendi. Bu sayede, hem lezzetlerin tadına varan misafirlerimiz hem de yerel aşçılarımız arasında bilgi alışverişi sağlanmış oldu. Etkinliğimizin amacı sadece yemeklerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda bu zengin kültürü korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu tür organizasyonların hem turizme hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Hepinize katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tanıtımı yapan Şef Emre Turan, "Bu etkinlikte yöresel yemeklerimizin tanıtımını yaptık ve yabancı misafirlerimizin beğenisine sunduk. Misafirlerimiz, Ege mutfağının zengin ve lezzetli yemeklerini tatma fırsatı buldu. Yemeklerimizin hazırlanışında kullanılan yerel malzemeler ve geleneksel pişirme teknikleri, misafirlerimize kültürümüzün derinliklerini tanıma fırsatı sundu. Bu tür etkinliklerle Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladık. Yabancı misafirlerimize sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmadık, aynı zamanda onlara ülkemizin gastronomik mirasını ve kültürel zenginliklerini de tanıttık. Yemeklerimizin gördüğü ilgi ve beğeni, bizleri son derece mutlu etti ve doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Etkinlik boyunca, yöresel yemeklerimizin tarihi ve yapılış süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Bu bilgilendirme, misafirlerimizin yemeklerimize olan ilgisini daha da artırdı. Ayrıca, yerel aşçılarımızın ve üreticilerimizin emeklerini de ön plana çıkararak, onların değerine dikkat çektik. Gelecekte de bu tür etkinliklerle Türkiye'nin ve özellikle Ege bölgesinin yemek kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Aydın İl Turizm Müdürü Ahmet Demir, turizm müdürlüğü çalışanları, yabancı turistler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Yöresel Yemekler Tanıtıldı - Son Dakika

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