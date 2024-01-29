Kuşadası'nda zihinsel engelli şahsın cansız bedeni bulundu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaparken yere yığıldıktan sonra fark edilen zihinsel engelli Mustafa Yalnız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin zihinsel engelli Mustafa Yalnız olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kuruma gönderilen Yalnız'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.