Kuşadası Sokak Festivali Başladı: Akdeniz Lezzetleriyle Dolu Üç Gün - Son Dakika
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Kuşadası Sokak Festivali Başladı: Akdeniz Lezzetleriyle Dolu Üç Gün

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Kuşadası'nda düzenlenen üçüncü Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, Akdeniz mutfağı teması ile başladı. Festival, müzik, sanat ve lezzet dolu etkinlikler sunarken, elde edilecek gelir, orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlayacak.

11.10.2024 21:11  Güncelleme: 21:22
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Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'ne bu yıl Akdeniz yemekleri lezzet katacak

Kuşadası sokaklarını festival coşkusu sardı

AYDIN - Türkiye'nin tatil cenneti Kuşadası, bu yıl üçüncü kez "Hayat Sokakta" dedi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir basın toplantısı ile başladı. Toplantıda Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından festivale akreditasyon belgesi verildi.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "İlk kez 2022 yılında geleneksel hale getirme ve ulusal nitelik kazandırma hedefi ile düzenlediğimiz Kuşadası Sokak Festivali, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde uluslararası bir nitelik kazandı. Bu yıl bir kez daha hep beraber müzik, sanat, lezzet ve eğlence dolu 3 gün geçireceğiz. Festivalimizin büyümesine ve düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'nin "sokak" konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında gerçekleşecek olan Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı nedeniyle Tarihi Kervansaray'da düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ve Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) Temsilcisi Iulia Dragut katıldı.

Toplantıda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali'nin uluslararası katılım ve nitelikle gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bu yıl Akdeniz Mutfağı teması üzerine kurulan festivalimiz ile 7 ülkeden kentimize konuk olan birbirinden hünerli 7 şefimizin elinden çıkan tatları deneme fırsatı bulacağız. Festival için kentimize gelen tüm şeflerimize, müzisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza hoş geldniz diyor, büyük emek gerektiren bir organizasyon olan Uluslararası Kuşadası Sokak Festivaline katkı sunan, destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Festivalin gastronomi dışında sanat, müzik ve eğlence başlıklarında da keyifli gösteri, konserlere ev sahipliği yapacağını ifade eden KUSAV Başkanı Levent Köylü, bu yıl lezzet turları biletlerinden elde edilecek gelirin 29 Haziran 2024'te Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanın ağaçlandırlması amacıyla kullanılacağını söyledi. "Harika bir festival bizi bekliyor" diyen Levent Köylü katılımcılara iyi eğlenceler diledi.

Festivalin uluslararası boyuta taşınmasının sevindirici olduğunun altını çizen Ayhan Sicimoğlu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in organizasyonun baş aktörü oldugunu ifade etti. Sicimoğlu, Başkan Ömer Gunel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye organizasyonun sürekliliğini sağlama konusunda gösterdikleri kararlılık nedeniyle de teşekkür etti.

Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) Temsilcisi Iulia Dragut, Kuşadası Sokak Festival'nin muhteşem bir içeriğe sahip olduğunu belirterek bu tip organizasyonların kültürlerarası diyaloga ve profesyonel ilişkilere kapı araladığını söyledi. Kendilerini ağırlayan Kuşadası Belediyesi ile KUSAV'a teşekkür eden Iulia Dragut, festivale katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kısa süre içerisinde marka bir organizasyon haline gelen Kuşadası Sokak Festivali'nin gıda konusunda küresel bir otorite ve dünyanın en önemli gastronomi kuruluşu Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından verilen akreditasyon belgesi almasının önemine dikkat çekti. Başkan Ömer Günel, "Bu kentle ilgili kurduğumuz tüm hayallerde yanımızda olan, maddi manevi destek sunan sponsorlarımıza ve katkı veren herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Müziğin, sanatın, eğlencenin ve lezzetin bir arada olduğu böyle bir festivali hayata geçiriyor olmaktan dolayı cok mutluyuz. Doğru işler her zaman hak ettiği yeri yeri ve değeri bulur. Buna inanarak çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Basın toplantısının sonunda Dünya Şefler Birliği Temsilcisi Iulia Dragut, Başkan Ömer Günel'e Worldchefs akreditasyon belgesinin takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Sokak Festivali Başladı: Akdeniz Lezzetleriyle Dolu Üç Gün - Son Dakika

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