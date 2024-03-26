Kuşadası Tiyatro Günleri Başladı - Son Dakika
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Kuşadası Tiyatro Günleri Başladı

Kuşadası Tiyatro Günleri Başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri etkinliği başladı. İlk oyun olan 'Ah Şu Gençler' büyük ilgi gördü. Etkinlik, farklı oyunlarla devam edecek.

26.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:05
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Kuşadası Belediyesi tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kuşadası Tiyatro Günleri" başladı.

Kuşadası Tiyatro Günleri, 22 Mart Cuma günü "Ah Şu Gençler" isimli oyunla başladı. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde Kuşadası Belediyesi Gençlik Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyun izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi.

Kuşadası Tiyatro Günleri, dün Kuşadası Belediye Tiyatrosu Oyuncuları tarafından sahnelenen "Kadın Sığınağı" isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından bugün sahnelenecek "Bernarda Alba'nın Evi" isimli oyunla sürecek organizasyon, 28 Mart Perşembe günü Tiyatro Ada tarafından sahnelenecek "Yaldönego Ülkesi" isimli oyunla sona erecek.

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayan tiyatro oyunları halka açık ve ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşuyor.

Kaynak: ANKA

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