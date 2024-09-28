Kütahya Belediyesi\'nden 5 Yıllık Stratejik Plan

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi olarak, 5 yıllık stratejik plan hazırladık, çarşamba günü AK Partili, MHP'li ve CHP'li meclis üyelerinin desteğini bekliyoruz" dedi.

Başkan Kahveci, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşmacı olarak katıldığı "Kütahya'nın Depremselliği ve Deprem Dirençli Kütahya" konulu konferansta bir konuşma yaptı.

Başkan Eyüp Kahveci, "Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyemizde dün akşam itibarıyla strateji planını, yani 5 yıl boyunca yapacağı bütün faaliyetleri kurgulamış olup, özellikle depreme hazırlık çalışmaları kapsamında ve hazırlık çalışmaları sonrası mikrobölgeleme 1 ve 2 çalışmalarını da dikkate alarak kent ve yönetim sistemine, yapı stoğuyla ilgili çalışmalar, ileri dönemlerdeki eksiklerimiz, fay hatları dikkate alınarak yapmamız gereken çalışmaları kısa, orta ve uzun vadede hazırladık ve tamamladık. Çarşamba günü itibarıyla belediyemizin meclis toplantısı var, bu meclis toplantısında da inşallah Kütahya'mızda meclisin değerli AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili üyeleriyle planımızı inşallah meclisten geçireceğiz ve Kütahyamız için de belediye başkanlığı adaylığı dönemimdeki ilk duyurum olan depreme hazırlık çalışması 1,2,3,4 ile başladım ki bir farkındalık oluşsun. Biz iki yıldır hazırlıklıyız. Sürece çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Tüm ekibimiz çalışmalarını nihayetlendirdi, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA