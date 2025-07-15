Kütahya\'da 15 Temmuz Yürüyüşü Düzenlendi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Kütahya'da yürüyüş düzenlendi.

Vali Musa Işın'ın katılımıyla düzenlenen yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Ulu Cami önünden başlayarak Zafer Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde dev Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, yürüyüş boyunca demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha güçlü şekilde gösterdi.

Yürüyüşe; AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Harun Humbaracı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, il protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA