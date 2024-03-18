Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yılı Kütahya\'da kutlandı

Yerel

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı, Kütahya'da gurur ve coşkuyla kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı sebebiyle ilk tören Kütahya Hava Şehitliği'nde yapıldı.

Tören; Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat'ın çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Musa Işın, duaların ardından protokol üyeleriyle birlikte şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle görüştü. Törende öğrenciler de şehitlerimizin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

"Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacağız"

Vali Musa Işın, törenin ardından Şeref Defterine şunları yazdı: "Türk Milleti, tarih boyunca bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için sayısız zorluklara katlanmıştır. Millet olarak bu zorlukların aşılmasındaki en büyük pay sahipleri korkmadan göğüslerini siper eden şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Türk vatanı, aziz şehitlerimizin kanı ile sulanarak yoğrulan coğrafyanın adıdır. Bizlere yurt yaptığınız bu toprakları aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar koruyarak Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun." - KÜTAHYA