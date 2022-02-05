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Kütahya'da 19 bin şahıs sorgulandı, 2 bin servis aracı kontrol edildi - Son Dakika

Kütahya'da 19 bin şahıs sorgulandı, 2 bin servis aracı kontrol edildi

05.02.2022 09:57
Kütahya'da 19 bin şahıs sorgulandı, 2 bin servis aracı kontrol edildi

Kütahya Valisi Ali Çelik, okul çevresindeki metruk binaların tespitinin tamamlandığını ve yıkımına başlandığını, 1 Mart 2022 tarihine kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, okul çevresindeki metruk binaların tespitinin tamamlandığını ve yıkımına başlandığını, 1 Mart 2022 tarihine kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

İl genelinde okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 19 bin 106 şahsın sorgulandığını, 33 aranan şahsın yakalandığını aktaran Vali Çelik, internet kafe, kahvehane, diğer umuma açık yerler, park ve bahçelerdeki denetimlerin de artırıldığını belirtti.

Okul servis araçlarının sık sık denetlendiğini ifade eden Vali Çelik, il genelinde eğitim-öğretim döneminin birinci yarısında 2 bin 603 servis aracının kontrol edildiğini, 98 araca cezai işlem uygulandığını söyledi.

Okul servis şoförlerinin can taşıdığını unutmamasını isteyen Vali Çelik, denetimlerin artırılacağını kaydetti. - KÜTAHYA

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Kütahya, Mart, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 19 bin şahıs sorgulandı, 2 bin servis aracı kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 19 bin şahıs sorgulandı, 2 bin servis aracı kontrol edildi - Son Dakika
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