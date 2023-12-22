 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kaymakam Sezai Demirci başkanlığında Aralık ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda köylerin sorunları ve istekleri değerlendirildi, ayrıca SYD Vakfı 2024 yılı Mütevelli Heyeti Üye seçimi yapıldı.

Kütahya\'da Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
22.12.2023 - 12:28,
Abone Ol

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Sezai Demirci başkanlığında Haydarlar Köyünde yapılan Aralık ayı muhtarlar toplantısına, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Okumuş ve Veysel Kurtul, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Köylerin genel sorun, istek ve taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, SYD Vakfı 2024 yılı Mütevelli Heyeti Üye seçimi de gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gökhan Gürel, Aslanapa, Kütahya, Aralık, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement