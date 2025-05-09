Kütahya'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi

Kütahya\'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 102'inci yılında Kütahya'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

09.05.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 102'inci yılında Kütahya'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programda, Karabağ şehitlerinin aziz hatırasına ithafen 102 fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye-Azerbaycan dostluğunu pekiştiren etkinlikte, özellikle gençlerin yoğun katılımı ve coşkusu dikkat çekti. Fidan dikimi sırasında hem duygusal anlar yaşandı, hem de iki ülke arasındaki kardeşlik bir kez daha vurgulandı. Dernek Başkanı İlqar İdrisov etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ümumilli Liderimiz Haydar Aliyev'i ve Karabağ'da can veren şehitlerimizi asla unutmadık. Haydar Aliyev'in bizlere miras bıraktığı 'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla bu birlikteliği yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Aliyev'in mirasına sahip çıkarak "Bir millet, iki devlet" sloganlarıyla töreni tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Haydar Aliyev, Azerbaycan, Politika, Kültür, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:48:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.