Kütahya\'da Bayram Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Kütahya'da Bayram Pazarı ilgi görüyor

KÜTAHYA - Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan kıyafet pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yaklaşık 200 esnafın tezgah açtığı pazarda, geniş ürün yelpazesiyle bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Pazarın, Arife gecesine kadar açık kalacağı belirtildi.

Kütahya Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, bayram pazarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Esnafımız birçok yeni ürünü vatandaşlarımızla buluşturuyor. Bu ürünler hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kütahya halkı, hemen her bayram olduğu gibi bu bayramda da alışveriş için bayram pazarını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.