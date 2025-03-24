Kütahya'da Bayram Pazarı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kütahya'da Bayram Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Kütahya\'da Bayram Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Bayramı'na özel kıyafet pazarı, 200 esnafın katılımıyla Gaybiefendi Mahallesi'nde açıldı. Pazar, arife gecesine kadar açık kalacak olan geniş ürün yelpazesi ile vatandaşların bayram alışverişine ev sahipliği yapıyor.

24.03.2025 13:08
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Kütahya'da Bayram Pazarı ilgi görüyor

KÜTAHYA - Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan kıyafet pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yaklaşık 200 esnafın tezgah açtığı pazarda, geniş ürün yelpazesiyle bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Pazarın, Arife gecesine kadar açık kalacağı belirtildi.

Kütahya Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, bayram pazarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Esnafımız birçok yeni ürünü vatandaşlarımızla buluşturuyor. Bu ürünler hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kütahya halkı, hemen her bayram olduğu gibi bu bayramda da alışveriş için bayram pazarını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Bayram Pazarı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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