Kütahya'da Dudu Şimşek Anısına Hayır Yemeği Düzenlendi
Kütahya'da Dudu Şimşek Anısına Hayır Yemeği Düzenlendi

Kütahya\'da Dudu Şimşek Anısına Hayır Yemeği Düzenlendi
15.08.2025 19:27  Güncelleme: 19:55
Kütahya Valisi Musa Işın, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şimşek'in vefat eden annesi Dudu Şimşek adına düzenlenen hayır yemeğine katıldı. Programa milletvekilleri ve il protokolü de katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şimşek'in bu yıl vefat eden annesi Dudu Şimşek adına düzenlenen hayır yemeğine katıldı.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hayır yemeği sonrası bir açıklama yapan Vali Musa Işın, "Merhume Dudu Şimşek'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

