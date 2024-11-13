Kütahya'da Eğitime Yatırım Toplantısı - Son Dakika
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Kütahya'da Eğitime Yatırım Toplantısı

Kütahya\'da Eğitime Yatırım Toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü, 2024-2025 eğitim yılı yatırımlarını tanıttı.

13.11.2024 10:43
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İnşaat Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, Kasım ayı İl Genel Meclis Toplantısı kapsamında İl Özel İdaresi İl Meclis Salonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için planlanan eğitim yatırımları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sunumunda Kütahya'daki mevcut eğitim yatırımları ile gelecek projelere dair detaylı bilgiler paylaştı. Özellikle, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eğitim binaları ve güçlendirme çalışmaları süren okullar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, depreme karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik yapılan çalışmaların önemine dikkat çekilerek, yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılacağı ve mevcut binaların güçlendirilmesine yönelik yatırımların süreceği ifade edildi. Bu projelerin, öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda, eğitim altyapısına dair belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli planlamaların yapıldığı ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Eğitime Yatırım Toplantısı - Son Dakika

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