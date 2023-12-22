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Kütahya'da Emekliler Lokali Hizmete Sunuldu - Son Dakika
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Kütahya'da Emekliler Lokali Hizmete Sunuldu

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesine yapılan Emekliler Lokali hizmete açıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, emekli büyüklerimize olan borcumuzu yerine getirdiklerini belirterek, lokalde satranç, tavla, kütüphane gibi imkanların bulunduğunu ve uygun fiyatlarla hizmet verileceğini söyledi.

Kütahya\'da Emekliler Lokali Hizmete Sunuldu
22.12.2023 - 20:25,
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Kütahya'da Emekliler Lokali hizmete sunuldu

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesine yaptırılan Emekliler Lokali hizmete sunuldu.

Emekliler Lokalinin açılış merasiminde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimizin birçok mahallesinde bizlere yıllarca emek vermiş, bu şehre bu ülkeye bu ülkenin insanına emek vererek belli bir hizmet döneminin sonuna geldikten sonra da emekli unvanıyla aramızda bulunan kıymetli büyüklerimize bir borcumuz vardı. Onların rahat edeceği, huzur içerisinde gelip kendi mekanlarında dinlenebilecekleri mahalle Emekli Lokallerini sizlere söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

Başkan Işık, uygun olan diğer mahallelerimize de aynı şekilde hizmet vereceklerini belirterek, "Emekliler Lokalimizi bu bölgeye yaptık ama yetmediğini de biliyoruz. Nasip olursa Yüksek Kahve Konağını da bu şekilde yapacağız. Uygun olan diğer yerlere de buna benzer ama girdiğimizde de hepimizin göreceği gibi hakikaten sizlere yakışan, size yakışması için çok özenle arkadaşlarımızın çalıştığı bir mekanı şehrimize kazandırıyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, sıhhatle dostlukların pekiştiği, hatıraların tazelendiği, geçmişte memleket için millet için yapılan hizmetlerin gelecek nesillere de aktarılması için paylaşıldığı sohbetlere vesile kılsın. Hayalimizdi. Böyle bir eseri buraya kazandırmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Belediye Başkanımız Işık konuşmasını, "Yaklaşık 200 metrekare alana sahip, 20 masa ve 70-80 kişiye kadar hizmet verecek kapasitemiz var. Söz konusu lokalimizde satranç, tavla, kütüphane, sıcak ve soğuk içecekler mevcut olacak. Emeklilerimize uygun fiyatlarla servis yapılacak. 'Çay 3 lira' şeklinde buraya yazmışlar. Gerekirse bu fiyatı uzun süre artırmayacağız. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. 19.00'dan sonra geciken emeklilerimizin eve girememesi konusunu da dikkate alarak 19.00'da kapatacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Darısı yeni mekanlara, yeni güzelliklere olsun. Rabbim sağlıkla, sıhhatle kullanmayı nasip eylesin inşallah" diyerek sonlandırdı.

Kaynak: İHA
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