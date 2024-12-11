Kütahya\'da Farkındalık Etkinliği

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet İlkokulu 3-B sınıfında bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, çocuklara tehlikelerden korunma yolları anlatılarak dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi. Ayrıca, polislik mesleği tanıtılarak çocukların mesleğe olan ilgisi artırılmaya çalışıldı. Etkinlik sırasında çocuklara 'KANKACAN 43' maskotu eşlik etti. Müzik eşliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere satranç takımı ve balonlar hediye edildi.

Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin misafirperverliği için teşekkür eden ekip, öğrencilere başarılı bir eğitim yılı diledi. Etkinlik, hem bilgilendirici hem de eğlenceli anlara sahne oldu. - KÜTAHYA