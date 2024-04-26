Kütahya'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim - Son Dakika
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Kütahya'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Kütahya Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Hac Hazırlık Semineri'nde, hacı adaylarına Kabe maketi kullanılarak uygulamalı eğitim verildi. Seminere katılan hacı adayları heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

26.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:03
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Kütahya'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

KÜTAHYA - Kütahya Müftülüğü tarafından hacı adayları için "Hac Hazırlık Semineri" düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Musab Bin Umeyr Camii'nde düzenlenen Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın katıldığı seminerde, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından hac ibadetini yerine getirecek hacı adayları için Kabe maketi kullanılarak uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde hacı adaylarına, hac ibadeti esnasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

2024 Hacı adayları için iki günlük bir seminer düzenlediklerini söyleyen Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, "Bu seminerlerimizde hacı adaylarımıza orada yapacakları ibadetlerle alakalı, otelde, yemekhanede, tavaf esnasında karşılaşacakları problemler ve bunların nasıl aşılabileceği ile alakalı, toplu yaşamanın kurallarını, neler yapılması gerektiğini anlattık. Akabinde de maketimizle, uygulamalı olarak, Kabe'de tavafın nasıl yapılacağı, umrenin, sa'yın nasıl yapılacağını ve Kabe'nin bölümlerini burada da dikkat edilecek hususlarla alakalı olarak, hacı adaylarımıza genel bir bilgilendirme yaptık. Allah tüm hacı adaylarımızın haccını kabul etsin. Allah nasip ederse Kütahya'dan ilk Müftülükle gidecek olan hacı adaylarımız ayın 23'ünde inşallah kafilemiz Altıntaş Havaalanından hareket ederek ilk önce Medine'ye, oradaki ibadetlerinden sonra Mekke'ye geçecekler. İnşallah arefe günü hacı olduktan sonra, 5 Temmuz günü Türkiye'ye dönüş yapmış olacaklar. Mevlam bu süre zarfında bütün hacı adaylarımızı, Arafat'ta hacı olmalarını, döndükten sonra da hacı kalmalarını, samimi bir Müslüman olmalarını, ilk önce bizlere sonra tüm hacı adaylarımıza nasip eylesin İnşallah" diye konuştu.

Seminere katılan hacı adayları heyecanlı ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

(ŞEN-EFE-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim - Son Dakika

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