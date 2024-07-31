Kütahya'da İsmail Haniye için dua ve gıyabi cenaze namazı

Yerel

Kütahya'da şehit edilen İsmail Haniye için dua ve gıyabi cenaze namazı

KÜTAHYA - Kütahya'da, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu öncülüğünde Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim Okundu, dua edildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Platforma adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını belirtti.

Haniye'nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Fatih Köse, "Filistin halkının siyasi lideri İsmail Heniyye, insanlığın ve insani tüm değerlerin düşmanı siyonist terör rejimi tarafından alçakça katledildi. Mücadelesi ve fedakarlığı ile örnek bir mücadele adamı olan İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet; Filistin halkına, adaletten ve haktan yana bir duruşla Özgür Filistin davasına destek olan dünya halklarına başsağlığı diliyoruz.Yaşasın Filistin. Kahrolsun İsrail" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan platform üyeleri tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Dua gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon'un duasıyla sona erdi.