Kütahya'da Kaldırım İşgaline Sıkı Denetim

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Kütahya'da zabıtadan kaldırım işgalcilerine sıkı denetim

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgaline karşı harekete geçti.

Ekipler, kaldırımları işgal eden esnaf malzemelerini toplama çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri, yol kenarına ve kaldırımlara bırakılan duba, reklam panoları ve çeşitli malzemeleri tek tek topladı. Uygulama sırasında bazı esnaflar itirazda bulunsa da, ekipler belediyenin aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Toplanan malzemeler belediyeye ait araca yüklenirken, denetimlerin kent genelinde devam edeceği bildirildi.