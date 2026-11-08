Kütahya’da Karabağ Zaferi’nin 6. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kütahya'da, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte iki devlet, bir millet vurgusu yapılırken, Türk ve Azerbaycan şehitleri dualarla anıldı.

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Harıbülbül Kültür Topluluğu işbirliğinde Kütahya Zafer Meydanı'nda bulunan Azerbaycan Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Karabağ Zaferi'nin anlam ve önemini yansıtan fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı. Programa katılan vatandaşlar, sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek, Azerbaycan'ın tarihi zaferine ilişkin görüntüleri yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte Azerbaycan halk dansları gösterisi katılımcılardan ilgi gördü. Azerbaycan kültürünün tanıtıldığı programda, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

"Karabağ, Türk dünyasının kanayan yarasıydı"

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, 8 Kasım'ın Azerbaycan halkı için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Karabağ Zaferi'nin yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak zaferi olduğunu söyledi. Karabağ'ın 30 yıl süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden İdrisov, "İki devlet, tek millet. Azerbaycan halkının Karabağ Zaferi'nin anım yıl dönümü ve bu 8 Kasım bizim için çok önemlidir. Azerbaycan halkı uzun uğraşlardan sonra 30 yıl sonra kendi toprağına, Şuşa'sına, Karabağ'ına, Hocalı'sına kavuştuğu bir gündür. Bugün bizim, Azerbaycan halkının, aynı zamanda Türk dünyasının büyük bir zaferidir. Türk'ün zaferidir, Azerbaycan'ın şanlı bir zaferidir" dedi.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren İdrisov, "30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan kendi topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Bu bizler için yurt dışında olmamıza rağmen her zaman gururla andığımız bir gündür. Çünkü Türk dünyasının kanayan yarasıydı Karabağ. Bugün artık çok şükür Karabağ'ımız özgür. Karabağ'ımız bağımsız, Karabağ'ımız azat" ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim için bir bayramdır"

Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan halkı için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu belirten İdrisov, konuşmasında şehitleri rahmetle, gazileri ise şifa dilekleriyle andı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev'e desteklerini dile getiren İdrisov, Kütahya'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak bu anlamlı günü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İdrisov, "Bizler de Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, aynı zamanda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Harıbülbül Kültür Topluluğu olarak birlikte bu güzel günü Kütahya merkez Azerbaycan Parkı'nda anmakla mükellefiz. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bugün bizim için bir bayramdır" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kütahya halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden İdrisov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin her zaman devam edeceğini vurguladı.

"İki devlet, bir millet anlayışını burada hissediyoruz"

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan'da Şuşa Bayramı olarak anıldığını belirterek, zaferin yıl dönümünü Azerbaycan Parkı'nda kutlamanın ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. 2020 yılında Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferin kutlamalarla bayram haline dönüştürüldüğünü belirten Ceyhun, "Bugün de onun kutlaması için Kütahya Azerbaycan Parkı'ndayız. Gerçekten çok güzel bir tevafuktur. Yıllar önce burası Azerbaycan Parkı olarak belirlenmişti ve yaptığımız tüm zafer kutlamalarını Azerbaycanlı kardeşlerimle beraber burada yapıyoruz. Çok da anlamına uygun düşüyor açıkçası" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine dikkati çeken Ceyhun, "Her zaman söylediğimiz gibi, şu an bakıyorum hakikaten iki devlet, bir millet anlayışını burada hissedebiliyorum. Zira kardeşlerimizle her an beraber oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Öğrenci Derneği olarak Kütahya'da eğitim gören öğrencilerle çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Ceyhun, öğrencilerin önemli bir bölümünün Türk Cumhuriyetlerinden geldiğini, bunların başında ise Azerbaycanlı öğrencilerin bulunduğunu söyledi. Azerbaycanlı öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Ceyhun, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, "Ama bayramların tadı bir başka tabii ki. O manada bugün beraberiz. Bayramlarını öncelikle kutlamak istiyorum" diye konuştu.

Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında emeği bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycanlı yetkilileri tebrik eden Ceyhun, savaşta hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitleri rahmetle andı. Ceyhun, "Bu zaferin kazanılmasında başta Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev ve onun komutasında tüm Azerbaycanlı yetkilileri bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu savaşta şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dileyip, onlara Kütahya'dan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"İki ülke arasındaki dayanışma sarsılmaz"

Azerbaycanlı akademisyen Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan da Karabağ Zaferi'nin tarihi önemine değinerek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara ve sarsılmaz dayanışmaya dikkati çekti. Zaferin iki ülke halkı açısından taşıdığı anlamın önemine işaret eden Bozaslan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ortak tarih ve kültür temelinde güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Türk ve Azerbaycan şehitleri için lokma dağıtıldı

Programın sonunda vatan toprakları uğruna canlarını feda eden Türk ve Azerbaycan şehitleri için lokma dağıtıldı. Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.