Yerel

Kütahya'da, Kent Konseyi Başkanlığına Bülent Cebeci seçildi.

Olağan Genel Kurul'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Bülent Cebeci, Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Seçimler sonrası değerlendirmede bulunan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi meclisleri ve çalışma gruplarının da oluşturulduğu dile getirdi. Başkan Kahveci, Kent Konseyi'nin temel görevlerini yerine getirmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti. Kahveci, "Şehrimizdeki politika ve hizmetlerin planlanmasında, karar alma ve uygulama süreçlerinde sizler bizim en önemli ortağımız olacak ve vatandaşla aramızda etkin bir iletişim ağı oluşturmada önemli bir rol üstleneceksiniz. Kütahya Kent Konseyi'nin, ülkemizdeki diğer kent konseylerine örnek olacağından eminim" diye konuştu. - KÜTAHYA