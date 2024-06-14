Kütahya'da Kent Konseyi Başkanlığına Bülent Cebeci Seçildi - Son Dakika
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Kütahya'da Kent Konseyi Başkanlığına Bülent Cebeci Seçildi

Kütahya'da yapılan olağan genel kurulda Bülent Cebeci, Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi'nin önemli bir ortak olduğunu ve destek vermeye devam edeceğini belirtti.

14.06.2024 15:07
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Kütahya'da, Kent Konseyi Başkanlığına Bülent Cebeci seçildi.

Olağan Genel Kurul'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Bülent Cebeci, Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Seçimler sonrası değerlendirmede bulunan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi meclisleri ve çalışma gruplarının da oluşturulduğu dile getirdi. Başkan Kahveci, Kent Konseyi'nin temel görevlerini yerine getirmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti. Kahveci, "Şehrimizdeki politika ve hizmetlerin planlanmasında, karar alma ve uygulama süreçlerinde sizler bizim en önemli ortağımız olacak ve vatandaşla aramızda etkin bir iletişim ağı oluşturmada önemli bir rol üstleneceksiniz. Kütahya Kent Konseyi'nin, ülkemizdeki diğer kent konseylerine örnek olacağından eminim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kent Konseyi Başkanlığına Bülent Cebeci Seçildi - Son Dakika
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