Kütahya\'da Macaristan Milli Bağımsızlık Günü Anıldı

2025 Yılı Türkiye- Macaristan Kültür Yılı kapsamında, Macaristan Milli Bağımsızlık Günü'nün 177. yıl dönümü, Kütahya'da "Macar Evi" olarak bilinen Lajos Kossuth Müzesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene; Kütahya Valisi Musa Işın, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pinter, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, Macaristan'ın ilk cumhurbaşkanı Lajos Kossuth'un bir dönem Kütahya'da misafir edilmesinin Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Türk milletinin sadece kendi bağımsızlığına değil, diğer ülkelerin bağımsızlık mücadelelerine de büyük değer verdiğini vurgulayan Vali Işın, şunları söyledi: "Türk milleti tarih boyunca kendisine sığınan insanlara sahip çıkmış, adaletli ve misafirperver yaklaşımıyla dünyaya örnek olmuştur. Bunun en önemli örneklerinden biri de Osmanlı Devleti'nin Lajos Kossuth'a kucak açmasıdır. Viyana Hükümeti onun iadesini talep ettiğinde Osmanlı Padişahı, 'Namusumu veririm ama bana sığınan insanı vermem.' diyerek bu talebi reddetmiştir. Bu tavır, Türk milletinin alicenap ve kardeşlik ruhuna sahip olduğunu gösteren önemli bir hadisedir."

"Osmanlı hakimiyetinde Macar kültürü korundu"

Vali Işın, Osmanlı'nın Macaristan'daki yönetimi sırasında, Macar halkının diline, dinine ve kültürüne saygı gösterdiğine dikkat çekerek, Macar yetkililerin bu konudaki görüşlerine de yer verdi. Macaristan'dan bir yetkilinin, "Osmanlı'dan hiçbir zarar görmedik. Eğer Osmanlı yerine başka bir millet Macaristan'da 150 yıl boyunca hüküm sürmüş olsaydı, kültürümüz, geleneklerimiz ve inançlarımız yok olabilirdi." sözlerini hatırlattı.

Vali Musa Işın, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılmasının, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

"Türkler ile Macarlar arasında tarihi bağ vardır"

Türk ve Macar halkının insanlarının birbirine karşı her zaman sıcak, samimi ve dostane olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bizi birleştiren şey benzer duygulara, değerlere ve ideallere sahip olmamızdır. Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk, tarihi süreç içerisinde birçok önemli olayla pekişmiş, güçlenerek bugünlere gelmiştir. Türkler ile Macarlar arasında Kanuni Sultan Süleyman zamanından gelen bir tarihi bağ vardır ve bu bağ iki milleti birbirine yakınlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pinter ise, Kütahya'da bulunmaktan ve Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 177. yıl dönümünü Lajos Kossuth Müzesi'nde anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tören, müzenin gezilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA