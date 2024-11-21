Kütahya'da Miniklerden Unutulmaz Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
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Kütahya'da Miniklerden Unutulmaz Türk Halk Müziği Konseri

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Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Konseri büyük ilgi gördü. Minik sanatçılar, unutulmaz eserleri seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

21.11.2024 21:34  Güncelleme: 21:46
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Kütahyalı miniklerden Türk Halk Müziği konseri

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Konseri büyük ilgi gördü. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı etkinlik, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Minik sanatçılar, koro şefi Bilal Can Beydüz yönetiminde Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini başarıyla seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlikte çocukların sahne performansı büyük beğeni toplarken, salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine dikkat çekerek, "Bugün, çocuklarımızın saf ve naif seslerinden Türk Halk Müziği'nin eşsiz nağmelerini dinleme fırsatı bulduk. Bu tür etkinlikler, kültürümüzü geleceğe taşımak adına çok değerli. Çocuklarımızın yeteneklerini sergilediği bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kahveci, sanata ve gençlere desteklerinin süreceğini belirterek, Kütahya Belediyesi'nin gelecekte de benzer etkinliklerle toplumu bir araya getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Kütahya\'da Miniklerden Unutulmaz Türk Halk Müziği Konseri
Kaynak: İHA

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