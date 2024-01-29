Kütahya'da öğrenciler için "Geleceğin Sesi, Tatilin Ritmi" etkinliği

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde öğrenciler için düzenlenen etkinlikler, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda "Geleceğin Sesi, Tatilin Ritmi" organizasyonuyla devam etti.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda yapılan buluşmada öğrenciler ve aileleri keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Sucuk ekmek ve salep ikram edilen geleceğimizin teminatı çocuklar ve aileleri, müzik ve dans ile doyasıya eğlencenin tadını çıkardı. Etkinliğin sömestr tatiline giren çocukları eğlendirmek, dinlendirmek ve onlara motivasyon olması amacıyla düzenlendiğini söyleyen Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, "Bugün burada Makine İkmal Müdürlüğümüzün hazırladığı geniş variller içerisinde ateşlerimizi yaktık. Lise talebelerimiz ve halkımızdan da katılım oldu. Belediye Kültür Müdürlüğümüz bünyesindeki Kültür Sanat Akademisi'nin hocaları da geldiler. Arkadaşlarımızı canlı ritim ile eğlendirmeye çalıştılar ve yine diğer birimimiz İşletme İştirakler Müdürlüğümüz de katılımcılara ekmek arası sucuk ikram etti. Güzel ve eğlenceli bir ortam oldu ama malumunuz Kütahya son derece soğuk bir memleket. Ayaz aşırı derecede hissediliyor. Katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.