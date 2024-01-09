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Kütahya'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Kıbrıs gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, Gazi Mehmet Şener ile Kıbrıs hatıraları ve Muharip Gazi ile Malul Gazi kavramları hakkında sohbet etti. Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, gazilerin önemine vurgu yaparak, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Kütahya\'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti
09.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:59
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Kıbrıs gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret etti.

Öğrenciler, Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu ve Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt nezaretinde 82.Yıl Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret ettiler. Ziyarette Gazi Mehmet Şener öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette gerek Kıbrıs hatıralarını, gerekse Muharip Gazi ve Malul Gazi kavramları arasındaki farklılığı anlattı.

Gazi ve şehitlik kavramlarının önemine vurgu yapan Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, " Belirli günler haricinde de gazilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek adına okulumuz yakında ikamet eden Kıbrıs Gazimiz Mehmet Şener'i evinde ziyaret etmek hal hatır sormak istedik. Önümüzdeki günlerde de gazilerimizi ziyarete devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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