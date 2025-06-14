Kütahya\'da Öğrencilerden Ebru Sanatı Sergisi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atakent İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Suda Açan Küçük Eller" isimli geleneksel Türk ebru sanatı sergisinin açılışına katıldı.

Alışveriş Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, minik sanatçıların elinden çıkan özgün ve renkli eserlerle büyük beğeni topladı. Kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan etkinlikte, çocukların ebru sanatına kendi bakış açılarını yansıttığı çalışmalar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergide, öğrenciler ayrıca halk oyunları gösterisi sunarak etkinliğe renk kattı. Program, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çocukların sanatla iç içe büyümesinin ve geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "Bu anlamlı sergide yer almaktan büyük mutluluk duydum. Kültürel mirasımızı yaşatmaya katkı sağlayan tüm minik sanatçılarımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA