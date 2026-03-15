Kütahya\'da Ramazan Mehter Konseri Yoğun İlgi Gördü

15.03.2026 09:51
Kütahya Ulu Cami önünde mehter konseri yapıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya'da Ramazan ayı dolasıyla düzenlenen mehter konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından Ulu Cami önünde teravih namazı sonrası gerçekleştirilen konser yaklaşık bir saat sürdü. Programda "Çanakkale Türküsü", "Ölürüm Türkiyem ve "Hücum Marşı" gibi parçalar seslendirildi. Vatandaşlar konseri ilgiyle takip etti.

Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri mehter gösterisini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan derneklerinin bugüne kadar birçok kültürel faaliyete imza attığını belirten Sarıkaya, "Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatmak. Halkımızın yoğun ilgisi bizleri sevindirmiştir" diye konuştu - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

