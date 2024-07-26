Kütahya'da Tofaş'ta uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki şahıs tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesi aracından 552 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Gediz ilçesi Erdoğmuş köyü mevkiinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 552 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Kütahya'da Tofaş'ta uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki şahıs tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?