Kütahya'da ulaşım master planı için saha çalışmaları sürüyor - Son Dakika
20.05.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Kütahya Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Ulaşım Master Planı kapsamında, şehir içi toplu taşıma hatlarında öğrenciler tarafından yolcu verileri toplanıyor. Çalışmalarla ulaşımın daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi tarafından, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında saha veri toplama süreci devam ediyor.

"Kütahya Toplu Taşıma Hat Optimizasyonu ve Merkezi İş Alanı Otopark Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısında, şehir içi ulaşımın daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaclı katılırken, şehir içi ulaşım sisteminin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi. Çalışmalar kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden 35 öğrenci, şehir içi toplu taşıma hatlarında görev alarak duraklarda yolcu iniş-biniş verilerini topladı. Elde edilen verilerle mevcut toplu taşıma sisteminin analiz edilmesi, hat optimizasyonlarının planlanması ve şehir içi ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Toplanan verilerin, Ulaşım Master Planı kapsamında yapılacak düzenlemelere temel oluşturacağı belirtilirken, şehir içi ulaşımın daha planlı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

