Kütahya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Sünnet Töreni

22.08.2025 10:11  Güncelleme: 10:25
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 100 çocuğun sünnet merasimini gerçekleştirerek her birine altın, scooter ve tablet hediye etti. Etkinlik dualarla başlanarak mehteran eşliğinde kutlandı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hizmetlerinden yararlanan ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Çocukların 7 parçadan oluşan sünnet kıyafetleri Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilirken, her bir çocuğa 1 gram altın, scooter, tablet hediye edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, yaptığı açıklamada, 529 yıl önce II. Bayezid tarafından kurulan vakfın hayır şartını yerine getirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bölgemizdeki 100 çocuğumuzun sünnet merasimleri kapsamında hem sünnetlerini gerçekleştiriyor hem de hediyelerini takdim ediyoruz. İnşallah Eylül ayının başlarında da başka bir organizasyonla hayır şartını yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında bugün Kütahya'da 32 çocuğun sünneti gerçekleştirildi. Etkinlik Ulu Camii'de yapılan dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Program, restoranda gerçekleştirilen yemek ikramı ve çocuklara hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Sünnet merasimine Vali Yardımcısı Harun Kazez, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Salih Nafi Alıç ve Osman Orhan Cengiz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öziltürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Scooter, Sünnet, Yerel, Yaşam, Son Dakika

