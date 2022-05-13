Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları - Son Dakika
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Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları

13.05.2022 09:52
Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürüttüğü kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, burada saha ekibi ile sohbet edip, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Vekili Damcı, daha sonra Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin Yunusemre Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi'ni kapsayan Yunusemre Caddesi'nin deforme olan ve sıfır imalat çalışması devam eden kısmını inceledi. Damcı, söz konusu çalışmaların DSİ Kavşağı'nın da yer aldığı Fevzi Çakmak Caddesi'ni de kapsayarak İstasyon Caddesi'ne kadar devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları
Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları

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Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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