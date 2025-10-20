Kütahya\'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Kütahya Belediyesinin, şehrin kültürel mirasını yaşatmak, el emeği ürünleri desteklemek ve yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlediği "Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları" etkinliği, Germiyan Sokağı'nda gerçekleştirilen renkli programların ardından sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; Kültür Sanat Akademisi konseri, çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve şişme oyun parkı ile dolu dolu bir gün yaşandı. Etkinlik boyunca çini, seramik, telkari işlemeler, el dokuması ürünler ve ev yapımı yöresel tatların sergilendiği stantlar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Programın sonunda etkinliğe emek veren üreticilere teşekkür edilerek, şehrin kültürel değerlerini yaşatma konusundaki katkılarının önemine vurgu yapıldı.

Kütahya Belediyesi, etkinliğe katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, benzeri organizasyonlarla kentin kültürel hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.