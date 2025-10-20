Kütahya'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kütahya'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Kütahya\'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Büyük İlgi Gördü
20.10.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları' etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Programda konserler, tiyatro gösterimleri ve el emeği ürün sergileri ilgi çekti.

Kütahya Belediyesinin, şehrin kültürel mirasını yaşatmak, el emeği ürünleri desteklemek ve yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlediği "Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları" etkinliği, Germiyan Sokağı'nda gerçekleştirilen renkli programların ardından sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; Kültür Sanat Akademisi konseri, çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve şişme oyun parkı ile dolu dolu bir gün yaşandı. Etkinlik boyunca çini, seramik, telkari işlemeler, el dokuması ürünler ve ev yapımı yöresel tatların sergilendiği stantlar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Programın sonunda etkinliğe emek veren üreticilere teşekkür edilerek, şehrin kültürel değerlerini yaşatma konusundaki katkılarının önemine vurgu yapıldı.

Kütahya Belediyesi, etkinliğe katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, benzeri organizasyonlarla kentin kültürel hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Belediye, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:22:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.