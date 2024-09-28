Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar\'daki Gastronomi Festivali\'nde Yer Aldı

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Kütahya Frigg Kadınları Kooperetifi, şehrin seramik sanatını ve yerel lezzetlerini Afyonkarahisar'daki festivalde buluşturdu.

Afyonkarahisar, Türkiye'nin gastronomi başkentlerinden biri olarak 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, MasterChef Şef Sefa Oktay Kılıç ve Şef Özlem Mekik'in katılımıyla gerçekleşti. Bu yılki festivalde, Kütahya Frigg Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan Gastro Seramik projesi dikkat çekti.

Kütahya Frigg Kadınları Kooperetifi, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan bir kooperatif olarak festivalde yer aldı. Kütahya'da başlayan faaliyetleriyle tanınan kooperatif, ilk olarak Hatay seramik koleksiyonu ile adından söz ettirmişti. Şimdi ise Afyonkarahisar seramik koleksiyonu, bölgenin zengin kültürel ve sanatsal mirasını lezzetlerle buluşturuyor. Festivalde yapılan geleneksel Göce Köftesi, bu özel seramik tabaklarda servis edilerek hem yemek hem de el emeği sanatı bir araya getirildi.

Kütahya Frigg Kadınları'nın bu çalışması, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Kadınların ürettiği seramikler, Afyonkarahisar'ın kültürel mirasını modern gastronomi dünyasına taşırken, festivalde yerel üreticilere destek verilmesinin de altı çizildi.

Workshopta konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Frigg Kadınları'nın projelerinin şehrin hem sanatını hem de gastronomisini tanıtma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gastro Afyon Festivali, Kütahya Frigg Kadınları'nın katılımıyla, yerel üreticilere destek olmayı, bölgenin gastronomik zenginliklerini tanıtmayı ve Afyonkarahisar'ın kültürel mirasını korumayı sürdürüyor. - KÜTAHYA