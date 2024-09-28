Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar'daki Gastronomi Festivali'nde Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar'daki Gastronomi Festivali'nde Yer Aldı

Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar\'daki Gastronomi Festivali\'nde Yer Aldı

Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar'da düzenlenen 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde, seramik sanatını ve yerel lezzetleri bir araya getirerek büyük ilgi topladı. Festivalde, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen projeler sergilendi.

28.09.2024 14:07  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Frigg Kadınları Kooperetifi, şehrin seramik sanatını ve yerel lezzetlerini Afyonkarahisar'daki festivalde buluşturdu.

Afyonkarahisar, Türkiye'nin gastronomi başkentlerinden biri olarak 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, MasterChef Şef Sefa Oktay Kılıç ve Şef Özlem Mekik'in katılımıyla gerçekleşti. Bu yılki festivalde, Kütahya Frigg Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan Gastro Seramik projesi dikkat çekti.

Kütahya Frigg Kadınları Kooperetifi, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan bir kooperatif olarak festivalde yer aldı. Kütahya'da başlayan faaliyetleriyle tanınan kooperatif, ilk olarak Hatay seramik koleksiyonu ile adından söz ettirmişti. Şimdi ise Afyonkarahisar seramik koleksiyonu, bölgenin zengin kültürel ve sanatsal mirasını lezzetlerle buluşturuyor. Festivalde yapılan geleneksel Göce Köftesi, bu özel seramik tabaklarda servis edilerek hem yemek hem de el emeği sanatı bir araya getirildi.

Kütahya Frigg Kadınları'nın bu çalışması, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Kadınların ürettiği seramikler, Afyonkarahisar'ın kültürel mirasını modern gastronomi dünyasına taşırken, festivalde yerel üreticilere destek verilmesinin de altı çizildi.

Workshopta konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Frigg Kadınları'nın projelerinin şehrin hem sanatını hem de gastronomisini tanıtma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gastro Afyon Festivali, Kütahya Frigg Kadınları'nın katılımıyla, yerel üreticilere destek olmayı, bölgenin gastronomik zenginliklerini tanıtmayı ve Afyonkarahisar'ın kültürel mirasını korumayı sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gastronomi, Kültür, Turizm, Sanat, Kadın, Yerel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar'daki Gastronomi Festivali'nde Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Frigg Kadınları Kooperatifi, Afyonkarahisar'daki Gastronomi Festivali'nde Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement