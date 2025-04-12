Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Ulaşım Kolaylığı - Son Dakika
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Ulaşım Kolaylığı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi\'nde Ulaşım Kolaylığı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, şehir içi ulaşımda önemli bir adım atarak 27 ve 13 numaralı özel halk otobüslerinin her saat başı OSB'den geçmesini sağladı. Bu düzenleme, çalışanların ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştıracak.

12.04.2025 13:47  Güncelleme: 13:56
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, şehir içi ulaşımda önemli bir adım daha atarak çalışanlarının ve ziyaretçilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın, Kütahya Belediyesi ve Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile yaptığı görüşmeler sonucunda, şehir içi toplu ulaşımda önemli bir düzenlemeye imza atıldı. Alınan karar doğrultusunda, 27 numaralı özel halk otobüsü ve 13 numaralı özel halk otobüsü, her saat başı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nden geçecek şekilde yeniden planlandı.

Bu yeni düzenleme sayesinde, Kütahya'nın en yoğun bölgelerine ulaşım sağlayan bu iki hat, OSB çalışanları ve OSB'yi ziyaret edecek vatandaşlar için büyük bir ulaşım kolaylığı sunacak. Hem sanayi bölgesindeki çalışanların işe geliş-gidiş saatlerindeki zorlukları azaltmak hem de sanayi bölgesinin şehirle entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla atılan bu adım, ulaşım erişilebilirliğini artıracak nitelikte.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, konu ile ilgili yapmış olduğu konuşmasında, "Sanayimizin gelişimi kadar, çalışanlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, Kütahya Belediyesi ve S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile yaptığımız istişareler sonucunda 27 ve 13 numaralı özel halk otobüslerinin artık her saat başı Kütahya OSB güzergahından geçmesini büyük bir memnuniyetle duyuruyoruz. Bu uygulama ile birlikte, Organize Sanayi Bölgemiz ile şehir merkezi arasındaki ulaşım ağı daha güçlü ve daha erişilebilir hale gelmiş olacak. Hem çalışanlarımızın işe geliş-gidiş süreçlerini kolaylaştıracak hem de bölgemizi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız için ciddi bir kolaylık sağlayacak. Bu tür iş birlikleri sayesinde, Kütahya OSB'yi sadece üretimle değil, yaşam kolaylığıyla da örnek bir sanayi bölgesi haline getirme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. Bu katkılarından dolayı Kütahya Belediyemize ve kooperatif yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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