Kütahya OSB'den İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
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Kütahya OSB'den İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Kütahya OSB\'den İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Kütahya OSB, Ramazan'da 400 gıda kolisi ile ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

01.03.2025 10:50
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 400 adet Ramazan kolisini Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Gıda kolilerinde çay, şeker, bakliyat, zeytin, peynir, sıvı yağ, salça, un, tuz ve helva gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak bu koliler, Ramazan ayı boyunca ailelerin sofralarına katkı sağlayacak.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu yardım çalışması, Kütahya OSB'nin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak devam ediyor. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak hazırlanan koliler, toplumda yardımlaşma bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kütahya OSB, sadece sanayi alanındaki yatırımlarıyla değil, sosyal yardımlaşma projeleriyle de bölgeye katkı sunmaya devam ediyor. Her yıl tekrarlanan bu gelenek, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma ve dayanışma ruhuyla pekiştiriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya OSB'den İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika

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