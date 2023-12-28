Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı, yeni göreve başlayan kurum yetkililerini ziyaret etti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, yeni göreve başlayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Ünkoç ve İl Tarım ve Orman İl Müdürü Emre Yeniay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, kurumlar arası iş birliği ve dayanışma konuları ele alındı. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yeni göreve başlayan kurum yetkilileriyle ildeki kurum ve kuruluşların birlikte hareket etme, şehrin potansiyelini artırma vizyonunu paylaştı.

Ziyaretler sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, şehrin simgesi haline gelen çini sanatının özel bir örneği olan tabakları, yeni göreve başlayan kurum yetkililerine hediye etti. - KÜTAHYA