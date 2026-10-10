Kütahya Simav'da Yeşilova Mahallesi'ne doğalgaz hattı getiriliyor - Son Dakika
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Kütahya Simav'da Yeşilova Mahallesi'ne doğalgaz hattı getiriliyor

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Kütahya Simav\'da Yeşilova Mahallesi\'ne doğalgaz hattı getiriliyor
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Kütahya Simav'da Yeşilova Mahallesi'ne doğalgaz hattı getiriliyor, altyapı çalışmaları başladı. Çalışmalar bitince sakinler doğalgaz hizmetinden yararlanacak; yaşam standartlarının artacağını belirten sakinler memnun. İlçede daha fazla hanenin faydalanması bekleniyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde sürdürülen doğalgaz çalışmaları kapsamında Yeşilova Mahallesi'ne de doğalgaz hattı getiriliyor. Simav'da birçok mahallede devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları, Yeşilova Mahallesi'nde de başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede yaşayan vatandaşların doğalgaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor. Doğalgaz çalışmalarının mahallelerine ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilova Mahallesi sakinleri, doğalgazın yaşam standartlarını artıracağını ifade etti. İlçede farklı mahallelerde devam eden doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte daha fazla hanenin doğalgaz hizmetinden faydalanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Simav'da Yeşilova Mahallesi'ne doğalgaz hattı getiriliyor - Son Dakika
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