Kütahya Simav\'da Yeşilova Mahallesi\'ne doğalgaz hattı getiriliyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde sürdürülen doğalgaz çalışmaları kapsamında Yeşilova Mahallesi'ne de doğalgaz hattı getiriliyor. Simav'da birçok mahallede devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları, Yeşilova Mahallesi'nde de başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede yaşayan vatandaşların doğalgaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor. Doğalgaz çalışmalarının mahallelerine ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilova Mahallesi sakinleri, doğalgazın yaşam standartlarını artıracağını ifade etti. İlçede farklı mahallelerde devam eden doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte daha fazla hanenin doğalgaz hizmetinden faydalanması bekleniyor.