Kütahya Simav'daki 1789 yapımı Nasuhağa Camii, 1999 ve 2011 depremlerinde hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Simav'daki 1789 yapımı Nasuhağa Camii, 1999 ve 2011 depremlerinde hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Simav\'daki 1789 yapımı Nasuhağa Camii, 1999 ve 2011 depremlerinde hasar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 1789'da yaptırılan Nasuhağa Camii, 1999'da 5 büyüklüğündeki ve 2011'de 5,9 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü. 1990'da aslına uygun restore edilen tarihi cami, taş işçiliği ve kurşun kaplı kubbesiyle Simav'ın mimari mirası arasında yer alıyor.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Simav ilçesinin kent merkezinde bulunan Nasuhağa Camii, 18'inci yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi yapısı ve taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Emet ve Simav ilçelerinin bağlı olduğu son Osmanlı derebeylerinden Nasuh Ağa tarafından 1789 yılında yaptırılan caminin tarihi, 1784 yılında Nasuh Ağa'nın Emet'ten Simav'a gelmesine dayanıyor. Caminin bulunduğu alanda yer alan ahşap mescidin kaldırılarak güneye taşınmasının ardından bugünkü caminin inşa edildiği belirtiliyor.

Simav'da 1872 yılında meydana gelen büyük yangında zarar görmeyen caminin kitabesi ise yangında yandı. Tarihi yapının geçmişte 10 dükkan, 2 ev ve türbe değirmeninden oluşan vakıf gelirlerinin bulunduğu kaydediliyor.

Taş işçiliğinin güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Nasuhağa Camii, 1990 yılında aslına uygun şekilde restore edildi. Restorasyon sırasında yapıya son cemaat yeri eklenirken caminin ana gövdesi kesme taştan inşa edildi. Tuğladan yapılan minaresi ve kurşunla kaplı kubbesiyle öne çıkan caminin kubbesi, sekizgen kasnak üzerine oturuyor.

Tarihi yapı, 17 Şubat 1999'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilk hasarını alırken, 19 Mayıs 2011'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde de hasar gördü. Geçmişten günümüze ulaşan Nasuhağa Camii, Simav'ın tarihi ve mimari mirasının önemli yapıları arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKütahyaGüncelYerelSimavCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:45:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya Simav'daki 1789 yapımı Nasuhağa Camii, 1999 ve 2011 depremlerinde hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei