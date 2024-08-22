Kütahya Tavşanlı'da 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Tavşanlı'da 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu

Kütahya Tavşanlı\'da 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında yapılan kazılarda, Kütahya Tavşanlı'da 4 bin yıl öncesine ait silindir şeklinde bir mühür bulundu. Kazı çalışması, Orta Anadolu'nun ticaret yollarının varlığını kanıtlaması ve Tavşanlı Höyük'ün stratejik bir konumda olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor.

22.08.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan, başkanlığında yürütülen Kütahya Tavşanlı'daki höyük kazılarında bulunan 4 bin yıl öncesine ait silindir şeklinde mühürle ilgili değerlendirmeler bulundu.

Mührün gün yüzüne çıkarılarak inceleme altına alındığını anlatan Prof. Dr. Fidan, yapılan kazı çalışmasının önemine değinde. Prof. Dr. Erkan Fidan, "Orta Anadolu'nun büyük ticaret merkezleri Kültepe ve Acemhöyük'teki gibi seramik mühürlere Tavşanlı'daki kazıda da rastlanması, antik dönemde Doğu ile Batı arasında başka ticaret yollarının varlığını kanıtlayan bir keşif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Tavşanlı Höyük'ün bulunduğu alanın antik dönemdeki ekonomik ağların bir parçası olduğunu, Batı Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda yer aldığını gösteriyor" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen Kütahya Tavşanlı Höyük kazıları, geçtiğimiz yıl Türkiye'de Göbeklitepe'den sonra yılın arkeolojik keşfi seçilmişti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Yapılan bu kazı sonrası 4 bin yıl öncesine ait eserin gün yüzüne çıkmasında emek gösteren Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini tebrik ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Arkeoloji, Tavşanlı, Kütahya, bilecik, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Tavşanlı'da 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement