Kütahya Tavşanlı'da dağ mantarı tezgahlarda 350 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da dağ mantarı tezgahlarda 350 liradan alıcı buluyor

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Kütahya Tavşanlı\'da dağ mantarı tezgahlarda 350 liradan alıcı buluyor
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Kütahya Tavşanlı\'da dağ mantarı tezgahlarda 350 liradan alıcı buluyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından ormanlardan toplanan dağ mantarı, köylü pazarında 350 liradan alıcı buluyor. Üretici Cemil Akdağ, yağışların artmasıyla ürünün bollaşacağını ve kilogram fiyatının 200 liraya kadar düşmesini beklediğini söyledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından ormanlarda boy gösteren dağ mantarı, köylü pazarında tezgahları süslemeye başladı. Yüksek kesimlerden toplanarak satışa sunulan mantarın kilogram fiyatı 350 liradan alıcı buluyor.

Bölgede "Yörükler" olarak bilinen dağ köylerinden gelerek pazarda tezgah açan üretici Cemil Akdağ, mantar sezonunun işleyişi ve fiyatlar hakkında bilgi verdi. Sezonun hava şartlarına doğrudan bağlı olduğunu belirten Akdağ, yağışların artmasıyla birlikte ürün miktarının yükseleceğini ve fiyatların da buna paralel olarak düşeceğini kaydetti.

Mantar sezonunun dönemsel seyrine değinen Cemil Akdağ, "Bu sezon kışa doğru, Ekim ayın 9'u gibi başlar, 15'inden sonra hız kazanır ve kar yağana kadar devam eder. Tabii ki en önemli faktör bol yağmur yağmasıdır. Yağmur olursa bu mantarlar bol olur. Şu anda ürün az olduğu için fiyatlar yüksek; ancak bollaştıkça fiyatlar düşecek, dengelenecektir" dedi.

Sezonun başında 500 liradan satılan dağ mantarının kilogram fiyatının kademeli olarak gerilediğini ifade eden Akdağ, "İlk çıktığında fiyatı 500 liraydı. Şu anda 400 liraya kadar geriledi, an itibarıyla 350 liradan satıyoruz. Ürün piyasada daha yaygın hale geldikçe fiyatın 200 liraya kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olan ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi dağ mantarına vatandaşlar ilgi gösterirken, yağışların artmasıyla tezgahlardaki çeşitliliğin ve bolluğun da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA
TavşanlıKütahyaEkonomiGüncelAkdağYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da dağ mantarı tezgahlarda 350 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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