Kütüphanede şehit Halil İbrahim Yiğit'in adı yaşatıldı - Son Dakika
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Kütüphanede şehit Halil İbrahim Yiğit'in adı yaşatıldı

Kütüphanede şehit Halil İbrahim Yiğit\'in adı yaşatıldı

Esenler Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, Afrin'de şehit olan Halil İbrahim Yiğit'in adını verdiği bir kütüphane kazandırdı.

20.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:38
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Esenler Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, Afrin'de şehit olan Halil İbrahim Yiğit'in adını verdiği bir kütüphane kazandırdı. Kütüphanenin açılış törenine şehidin ailesi de katıldı.

Esenler Belediyesi, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in hatırasını yaşatmak amacıyla Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu Lisesi'nde bir kütüphane kurdu. Şehidin adıyla anılacak kütüphanenin açılış törenine Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşit çeşit kitapların yer aldığı bir mekan

Şehit Halil İbrahim Yiğit'in abisi Abdurrahim Yiğit ise kardeşinin adının yaşatılmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Öncelikle bu güzel kütüphane açılışında bizleri onurlandıran şehit kardeşimin isminin yaşatılmasını sağlayan Esenler Belediye Başkanımıza ailem ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Oradaki öğrenciler için çeşit çeşit kitabın yer aldığı bir mekan oluşturuldu. Öğrenciler ve idareciler de çok memnun kaldılar. Biz de ailece çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Başkanımızın Gölbaşı'na çok hizmetleri oldu

Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çaktı, "6 Şubat depreminde Esenler Belediyesi, Gölbaşımıza gıda, giyim, çadır, battaniye, temizlik ve hijyen malzemesi, jeneratör, şofben, ısıtıcı, seyyar tuvalet ve banyo, yatak ve çekyat gibi her türlü ihtiyacı kapsayan yardım malzemesi gönderdi. Günlük binlerce vatandaşımıza aşevinde ikramda bulundu, arama kurtarma ekipleriyle sahada çalıştı. Gölbaşımızın yetiştirdiği çok kıymetli Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu ve ekibine, isimsiz kahramanlara çok teşekkür ediyoruz. Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Karataş'a aylarca burada bizimle beraber dertlendiği ve Gölbaşımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Esenler Belediyemizin sadece ilçemize değil okulumuza da emekleri çok olmuştur. Zemin temizleme aracından tutunuz bilgisayarlara, okul kütüphanesine kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her okula kitap desteğinde bulunduk

Proje yürütücülerinden Halil İbrahim Aygül de Kültür İşleri Müdürlüğü olarak 6 Şubat depremlerinin ardından "Kitap Kardeşliği" projesi kapsamında çok sayıda kitabı deprem bölgesine sev ettiklerini söyleyerek, "Deprem bölgesinde özel çalıştığımız alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi oldu. Biz zaten 'Kitap Kardeşliği' projesi kapsamında Anadolu'da ihtiyacı olan her yere kitap temini yapıyoruz ama Gölbaşı'ndaki her okula kitap desteğinde bulunduk. Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir kütüphane olmadığını öğrendik ve özel bir çalışma yaptık. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden öğrenciler bize ulaşarak Afrin'de şehit olan Halil İbrahim Yiğit adına bir proje başlattıklarını söylediler. Biz de o arkadaşların projesini devraldık ve öğrencilerin getirdikleri kitapları da ekleyerek okulumuza yeni bir kütüphane kazandırdık. Masalar ve sandalyeler dahil olmak üzere kütüphaneyi sıfırdan kurduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütüphanede şehit Halil İbrahim Yiğit'in adı yaşatıldı - Son Dakika


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