Kuvay-ı Aile Kongresi Kütahya\'da Gerçekleşti

Kütahya'da Kadim Vakfı ile Külünkoğlu Aile Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kuvay-ı Aile Kongresi", akademisyenleri, eğitimcileri, yazarları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. "Aileyi İhya Etmek, Geleceği İnşa Etmektir" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, aile kurumunun karşı karşıya bulunduğu sosyal, kültürel ve dijital tehditler ele alınırken, aileyi güçlendirmeye yönelik çözüm önerileri de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kadim Konağı'nda gerçekleştirilen kongreye Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenler, eğitimciler, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Prof. Dr. Ahmet Dağ, Prof. Dr. Murat Okçu, Prof. Dr. Suat Kolukırık, Prof. Dr. Süleyman Elik, Prof. Dr. M. Sait Gökalp, Doç. Dr. Yüksel Okşak, Dr. Kemal Kaya'nın yanı sıra araştırmacı-yazar Metin Külünk, eğitimci-yazar İdris Koç, Osman Hazır, Şule Köklü, sosyolog Sedat Servet Hocaoğulları, sosyolog S. Berna Ocakcıoğlu ve çevirmen-yazar Ayçin Kantoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Kongrede aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal medyanın aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşüm, kuşaklar arası iletişim, aile değerlerinin korunması ve sivil toplumun bu süreçte üstlenmesi gereken sorumluluklar farklı oturumlarda ele alındı.

"Türkiye'de Kuvay-ı Aile başlığıyla yapılan ilk kongre"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, kongrenin klasik sempozyumlardan farklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, konuşmacılar kadar dinleyicilerin de fikirlerini paylaşabildiği katılımcı bir ortam oluşturduklarını söyledi. Önsay, organizasyonun "Kuvay-ı Aile" temasıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu hareketin aile kurumunu yeniden güçlendirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Araştırmacı-yazar Metin Külünk'ün uzun süredir bu proje üzerinde çalıştığını anlatan Önsay, "Metin Külünk vekilimiz Türkiye'deki aileleri bir araya getirecek, ailelerin kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlayacak bir model oluşturmak istiyor. Her ailenin kendi köklerinden hareket ederek örgütlenmesini ve aile kurumunun yeniden güçlendirilmesini hedefleyen örnek bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların ilerleyen süreçte Türkiye'nin farklı şehirlerinde de devam etmesi planlanıyor" dedi.

25 ilde gerçekleştirilen aile araştırmasının sonuçları ilk kez paylaşıldı

Kadim Vakfı'nın bu yıl aile konusunda önemli bir sosyal araştırma yürüttüğünü belirten Önsay, İçişleri Bakanlığı destekli proje kapsamında sosyal medya ve aile ilişkilerini konu alan geniş kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Araştırmanın yaklaşık 25 ilde uygulandığını ifade eden Önsay, "136 sorudan oluşan oldukça kapsamlı bir anket gerçekleştirdik. Her katılımcının yaklaşık 25 dakika ayırdığı bu çalışmada binden fazla kişinin görüşünü aldık. Araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirdik ve bugün ilk kez kongremizde akademisyenlerimizle birlikte katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Araştırmanın özellikle aile yapısında yaşanan değişimlerin nedenlerini ortaya koymayı amaçladığını belirten Önsay, elde edilen verilerin ilerleyen dönemde hazırlanacak sosyal politika çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Sorunları doğru teşhis etmeden çözüm üretilemez"

Aile kurumunun son yıllarda ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Mustafa Önsay, çözüm önerilerinin sağlıklı olabilmesi için öncelikle mevcut durumun bilimsel verilerle ortaya konulması gerektiğini söyledi. Toplumda aile konusunda herkesin farklı kaygılar taşıdığına dikkat çeken Önsay, şöyle konuştu:

"Bugün herkes aile konusunda bir şey söylüyor. Ailenin zayıfladığı ifade ediliyor, farklı tehditlerden söz ediliyor. Ancak çözüm üretebilmek için önce doğru teşhisi koymamız gerekiyor. Hangi sorun gerçekten aileyi etkiliyor? Sosyal medyanın aile üzerindeki etkisi tam olarak nedir? Dijitalleşme aile ilişkilerini nasıl değiştiriyor? Bunları bilimsel verilerle değerlendirmeden doğru politikalar geliştiremeyiz. Eğer bir tedavi uygulayacaksak önce teşhisi doğru koymamız gerekiyor."

"Katılım beklentimizin üzerinde gerçekleşti"

Kongrenin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirten Önsay, yaz mevsimi ve hafta sonu olmasına rağmen salonda büyük bir ilgi oluştuğunu söyledi. Farklı şehirlerden gelen akademisyenlerin katkılarının programa önemli değer kattığını ifade eden Önsay, "14 değerli hocamız kongremize katkı sundu. Ağustos sıcağına rağmen, pazar günü olmasına rağmen katılım gerçekten çok yüksekti. Sabah saatlerinde başlamasına rağmen salon doluydu. Bu ilgi aile konusunun toplum açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Katılım sağlayan bütün hocalarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarına önemli mesaj

Konuşmasının sonunda sivil toplum kuruluşlarının daha aktif çalışmalar yürütmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Önsay, yalnızca tabela sayısının artmasının yeterli olmadığını söyledi. Toplumun ciddi bir yalnızlaşma süreci yaşadığına dikkat çeken Önsay, sivil toplum kuruluşlarının sosyal hayatın merkezinde yer alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün baktığımızda sivil toplum kuruluşlarının sayısı artıyor, yeni dernekler kuruluyor, binalar açılıyor. Ancak sahaya baktığımız zaman yapılan çalışmalar aynı ölçüde artmıyor. Sadece kurum ziyaretleri yapmak, birkaç kişinin katıldığı toplantılar düzenlemek yeterli değil. İnsanlar bizlerden sosyal projeler bekliyor. Toplumun yalnızlığına son verecek, insanları bir araya getirecek çalışmaları bizler yapmak zorundayız."

Devletten her konuda çözüm beklemenin doğru olmadığını ifade eden Önsay, "Toplumsal meselelerin çözümünde sivil toplumun sorumluluğu çok büyük. Hepimizin ayağa kalkması gerekiyor. Aile konusunda olur, gençlik konusunda olur, kültür konusunda olur herkes kendi alanında üretmeli ve toplumun içerisinde daha görünür olmalı. 'Biz buradayız ve çalışmaya devam edeceğiz' diyebilmeliyiz" dedi.

Aile odaklı çalışmaların devam edeceği belirtildi

Kadim Vakfı tarafından düzenlenen kongrede gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik akademik değerlendirmeler yapılırken, katılımcılar da görüş ve önerilerini paylaşma imkanı buldu. Program sonunda aile konusunda hazırlanan saha araştırmasının çıktılarının ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilirken, Kuvay-ı Aile Kongresi'nin ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde de düzenlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.