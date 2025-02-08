Kuyucak'ta Deve Güreşi Şenlikleri Başladı

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Kuyucak Deve Güreşi Şenlikleri kortej yürüyüşü ile başladı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan deve güreşlerinin startı kortej yürüyüşü ile verildi.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivallerinde heyecan sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kuyucak Deve Güreşi Şenlikleri bugün gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile resmen başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatılan kortej yürüyüşüne Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, Gençlik Kolları Başkanı Nuri Can Güzeldağ, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve devecilerin katılımıyla gerçekleştirildi. İnönü Caddesi'ndeki yürüyüşe ilçe vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Anı ölümsüzleştirmek için adeta birbirleri ile yarışan vatandaşlar cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti. Kortej yürüyüşü İnönü Caddesi boyunca devam etti ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Başkan Doğanca herkesi şenliklere davet etti

Kuyucak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan deve güreşlerine herkesi davet eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Kuyucak Deve Güreşleri Festivali, bölgenin sayılı arenaları arasında yer alan Kuyucak Arenası'nda yapılacak. Belediyemizin katkılarıyla düzenlenecek olan Kuyucak Deve Güreşleri Festivali'ne Türkiye'nin birbirinden ünlü pehlivan develeri katılacak. Kuyucak Deve Güreşi Arenası'nda 9 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak olan ve pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olacak güreşler için hazırız. Tüm halkımızı deve güreşi şenliklerimize bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Aydınlı şehit binbaşı anısına Deve Güreşi Tertip Komitesi kararıyla güreşte davul zurna çalımı yasaklandı.