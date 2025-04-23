Kuyucak\'ta 23 Nisan coşkusu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel gösteriler alkış aldı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okuyarak gösterilerini sundu. İlçede çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ilçe protokolü tarafından ödüllerini aldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın bayramını coşku ve sevgiyle kutluyor yarınlarımızı aydınlatacak olan çocuklara barış, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" diyerek Kuyucaklıların bayramını kutladı.

Çocuk şenliği düzenlendi

Kuyucak Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde Çocuk Şenliği düzenlendi. Yüz boyama, şişme balon ve çeşitli yarışmalarla çocuklar doyasıya vakit geçirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, alanda kurulan lunapark için ücretsiz bilet dağıtımı gerçekleştirdi. - AYDIN