Kuyucak'ta Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Hızla İlerliyor

Kuyucak'ta doğalgaz altyapı çalışmaları hızla ilerliyor

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2021 yılında başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları hızla ilerlemeye devam ediyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, merkezde bulunan 8 mahalle için 2021 yılı temmuz ayında başlatılan doğalgaz altyapı çalışmalarının bugün itibariyle 2. etabı olan Cumhuriyet, Yakuppaşa, Kurtuluş ve Aydınoğlu Mahallelerinde başlatıldığını ifade etti. Başkan Doğanca, Kuyucak halkının mutluluğu için çalıştıklarını, Kuyucak'ın her bir noktasına hizmet götürmenin öncelikleri olduğunu belirterek, "Bugün itibari ile Cumhuriyet Mahallemizde 2. etap doğalgaz çalışmalarımıza başladık. 2025 yılı içerisinde diğer mahallelerimize de doğalgazı getireceğiz inşallah. Belediye meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla çalışmaları yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bir an önce doğalgaz aboneliklerini yaptırmaları ve altyapı çalışmalarında aksamaya neden olmamalıdır. Doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte hem enerji tasarrufu sağlayacağız hem de vatandaşlarımızın refahını arttıracağız. Doğalgaz kullanan şehirlerde hava kirliliği hissedilir düzeyde azalmaktadır; evinizi kirletmediği gibi doğayı ve çevreyi de kirletmez. Bu sebeple doğal gaz daha yaşanabilir bir gelecek için önemli bir role sahiptir. İlçemiz doğal gaz altyapısının kazandırılmasıyla modern yaşam standartlarına bir adım daha yaklaşmıştır. Doğalgaz, çevre dostu, ekonomik ve güvenli bir enerji kaynağı olarak Kuyucak halkına ekonomik ısınma, çevre dostu, konfor ve temizlik bakımından birçok avantaj sunmaktadır" dedi.

2021 Temmuz ayında Kuyucak'ta doğal gaz altyapı çalışmaları başlandığını hatırlatan Doğanca, " Yeni Mahalle, Beşeylül Mahallesi ve Fatih Mahallelerimizde doğal gaz kullanılmaya başlanmıştı. Projenin 2'nci etabında ise Cumhuriyet, Kurtuluş, Yakuppaşa Mahallelerimizde abone çalışmaları başlatılmış olup Aydınoğlu Mahallesi ile ilgili firma ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Doğalgaz bağlantılarınızı gerçekleştirmeniz, bireysel konforunuzun yanı sıra ilçemizdeki üst yapı çalışmalarının da hızla ilerlemesine katkı sunacaktır. Böylelikle yol ve diğer üstyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve zorunlu haller dışında bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın başvurularını bir an önce yapmaları çok önemli"

Çalışmaların başlatıldığı mahallelerdeki vatandaşlara seslenen Başkan Doğanca, "İlçemizde temiz enerji kullanımının arttırılması konusunda evsel doğal gaz bağlantılarının bir an önce tamamlanması için vatandaşlarımızın başvurularını özenle yapmaları gerekmektedir. Doğal gaz abonelik işlemleri için vatandaşlarımız öncelikle belediyemizden aldıkları emlak beyan bildirimleri Kuyucak Kapalı Pazaryeri girişinde bulunan firmanın irtibat bürosuna başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan çağrı

Başkan Doğanca'nın yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin Akdeniz, Yakuppaşa Muhtarı Nuri Yıldız, Kurtuluş Muhtarı Mustafa Cengiz ve Aydınoğlu Muhtarı Filiz Akçetin çalışmaları yerinde inceleyerek teşekkür ettiler. Muhtarlar yaptıkları çağrılarla altyapı çalışmalarının daha hızlı ilerleyebilmesi için mahalle sakinlerinin bir an önce doğalgaz abonelik başvurularını yapmalarını istedi.