Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri başladı

Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri başladı

Kuyucak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı çelenk sunma töreniyle başladı. Programda çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programın sonunda ise Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri gerçekleştirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kutlamaların bir hafta boyunca süreceğini ve tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

30.08.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çelenklerin sunumu ile başladı.

Kuyucak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Uğur Doğanca tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Programın son bölümünde Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri gerçekleştirdi.

"Bu kan, yine aynı kandır; bu ruh, yine aynı ruhtur"

Günün anlam ve öneminde dair bir konuşma yapan Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli J.Asb.Üstçavuş. Ufuk Çetin: "Bugün tarihte emsali görülmemiş yurtseverlik ve eşsiz kahramanlık zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıldönümünü heyecan ve gururla kutlamanın kıvancı içindeyiz. Büyük Türk Milleti ve kahraman ordumuz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her karışı 'şehit' kanıyla sulanmış, bin yıllık kutsal vatan topraklarımızı parçalayarak, milletimizin istikbal ve istiklalini hedef alan işgalci güçlere karşı, 26 Ağustos şafağında başlayan ve 30 Ağustos 1922'de muhteşem bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Türk Milletinin maküs talihini yenerek, milletimizin bağımsız ve hür yaşama iradesi tüm dünyaya haykırılmıştır. 30 Ağustos Zaferi; ölümüne vuruştuğumuz, emperyalizmi yendiğimiz, fedakarlığın, yiğitliğin, kahramanlığın şaha kalktığı, esaretin bittiği, bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu olarak kalacağının belgesi, ebedi bekamızın, hürriyet ve istikbalimizin ölümsüz abidesi olmuştur. Her safhası büyük bir ustalıkla planlanmış, hazırlanılmış idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu muazzam harekatla; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri taktik ve dehası, Türk Ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığı tarih sayfalarında asla unutulmayacak yerini almış, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel taşı olmuş ve dünyada diğer esaret altındaki uluslara da örnek teşkil etmiştir. 102 yıl önce, sayı, silah ve teknoloji olarak kendisinden çok üstün olan düşman karşısında, yüreğindeki vatan sevgisi, sarsılmaz iradesi ve üstün cesaret ile milletini ve ülkesini, kanının son damlasına kadar koruyan Türk Askerinin bugün de bu uğurda aynı inanç ve azimle, canını seve seve feda edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu kan, yine aynı kandır; bu ruh, yine aynı ruhtur. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu büyük zaferi kazandıran büyük önder gazı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları basta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın ve tüm şehitlerimizin azız ruhları önünde saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunarız" dedi.

Başkan Doğanca'dan kutlamalara davet

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Zafer Bayramı coşkusunun 5 Eylül tarihine kadar süreceğini ve kutlama etkinliklerinin bir hafta boyunca süreceğini ifade ederek: "Kuyucak Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla akşam saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşü ve saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda Atatürk filmi gösterimde olacak. Kutlamalar 5 Eylül akşamı Ayna konseri ile son bulacak. Tüm vatandaşlarımızı coşkuyu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri başladı - Son Dakika

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