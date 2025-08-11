Kuzey Kore'den Tatbikata Sert Tepki - Son Dakika
Kuzey Kore'den Tatbikata Sert Tepki

11.08.2025 10:17
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatını tehdit olarak değerlendirip öz savunma haklarını vurguladı.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştireceği ortak "Ulji Özgürlük Kalkanı" tatbikatının Kore Yarımadası ile bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyararak, "Ordumuz, sınırı aşan herhangi bir provokasyon durumunda egemenlik haklarını öz savunma düzeyinde kesin olarak kullanacaktır" dedi.

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'nin 18-28 Ağustos tarihleri arasında Kore Yarımadası'nda gerçekleştireceği ortak "Ulji Özgürlük Kalkanı" (Ulji Freedom Shield) tatbikatına sert tepki geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, yaptığı yazılı açıklamada Ulji Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın bölgenin güvenlik ortamına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu tarz provokatif adımları şiddetle kınıyor, bu adımların doğuracağı olumsuz sonuçlar konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu askeri tatbikatın ateşkesin hüküm sürdüğü Kore Yarımadası'ndaki durumun öngörülemezliğini artıracağını ve bölgesel istikrarsızlığı pekiştireceğini vurgulayan No, "ABD ve Güney Kore'nin birilerinden gelen tehdit bahanesi altında gerçekleştirdiği tek taraflı askeri çatışma girişimleri, Kore Yarımadası'ndaki ve çevresindeki durumun her geçen gün kötüleşmesinin başlıca nedenidir" dedi.

"Ordumuzun görevi düşman devletlerin saldırgan hamlelerini engellemek"

Kuzey Kore'ye yönelik herhangi bir güç gösterisinin ABD ve Güney Kore'nin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir bumerang etkisine yol açacağı konusunda uyaran No, "Güç açısından bakıldığında, ordumuzun mutlak görevi, düşman devletlerin saldırgan hamlelerini engellemek, onların askeri provokasyonlarına karşı koymak ve devletin güvenliği ile bölgenin barışını savunmaktır" hatırlatmasında bulundu. Kuzey Kore'nin güvenliğini tehlikeye atan eylemler karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan No, "Ordumuz, sınırı aşan herhangi bir provokasyon durumunda egemenlik haklarını öz savunma düzeyinde kesin olarak kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

11 gün süreceği açıklanmıştı

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan (PACOM) yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin 18-28 tarihleri arasında ortak Ulji Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı gerçekleştireceği bildirilmişti. Tatbikatın, birleşik savunma duruşunu güçlendirmeyi ve savaşa hazırlık düzeyini artırmayı amaçladığı ifade edilmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

