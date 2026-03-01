Kuzey Kore, Rusya'ya 33 Bin Konteyner Askeri Malzeme Gönderdi - Son Dakika
Kuzey Kore, Rusya'ya 33 Bin Konteyner Askeri Malzeme Gönderdi

01.03.2026 10:53
Güney Kore DIA, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve mühimmat gönderdiğini açıkladı.

Güney Kore Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için silah ve mühimmat dahil yaklaşık 33 bin konteyner askeri malzeme gönderdiğini açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğine dair çarpıcı veriler paylaştı. DIA'nın ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kang Dae-sik'e sunduğu rapora göre; Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için silah ve mühimmat dahil yaklaşık 33 bin konteyner askeri malzeme gönderdiği bildirildi. Pyongyang'ın Moskova'ya gönderdiği askeri malzemeler arasında 170 mm kundak motorlu topçu bataryaları ile 240 mm çok namlulu roketatarlar dahil 220 adet topçu sisteminin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 122 mm ve 152 mm top mermileri, tanksavar füzeleri, kısa menzilli balistik füzeler ve tanksavar roketleri dahil başka silahlar da gönderdiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

"Kuzey Kore'nin beklentileri karşılanmadı"

Buna rağmen Kuzey Kore'nin Rusya ile yaptığı işbirliğinden yeterince fayda sağlayamadığı belirtilen raporda, "Savunma teknolojileri ve ileri sanayi iş birliklerinin Kuzey Kore'nin beklentilerini karşılamadığına dair işaretler bulunmaktadır" tespitine yer verildi.

Kuzey Kore ve Rusya işbirliği anlaşması imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 yılının Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı işbirliğini geliştirirken, Kuzey Kore Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya'ya yaklaşık 15 bin asker göndermişti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yüklü miktarda silah sevkiyatı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Gönderilen askeri malzeme miktarı 28 konteyner olarak açıklanmıştı

DIA'dan geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askeri malzemelerin toplam miktarının yaklaşık 28 bin konteyner olduğu aktarılmıştı. Bunların arasında 12 milyondan fazla 152 mm'lik top mermisinin bulunduğu belirtilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

