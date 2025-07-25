Kuzu Döner, Artvin'den Kargoyla Türkiye'ye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kuzu Döner, Artvin'den Kargoyla Türkiye'ye

Kuzu Döner, Artvin\'den Kargoyla Türkiye\'ye
25.07.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüp Teke, kuzu döneri kavanozlarda kargoyla tüm Türkiye'ye gönderiyor, doğallığı ile dikkat çekiyor.

Yıllar önce Artvin'den Rize'ye getirdiği kuzu döner kültürünü telefonlarla aldığı siparişlerle kavanozlarla il dışına kargo ile gönderiyor.

Artvin Yusufeli ilçesine özgü meşhur kuzu döner lezzetini yıllarca kendi şehrinde yürüten Eyüp Teke, aynı lezzeti Rize'yle de tanıştırmak istedi. Rize'de işletmesini kuran Teke, Artvin'deki müşterilerini de Rize'de ağırlamaya başladı. Artvin dışında olup sadece tatillerde Artvin'e gelen ve kuzu dönerin tiryakisi olanlar ise kendisini arayarak bulundukları şehirlere istemeye başladı. Çözümü kavanozlara kuzu döneri doldurmakta bulan Teke, herkesin bulunduğu şehre kargo ile göndermeye başladı. Artvinlilerin yoğunlukta olduğu Bursa, Artvin, İstanbul gibi büyükşehirlere de sipariş gönderdiğini dile getiren Teke, kuzudan yapılan dönerin tamamen doğal ve katkısız olduğu için tercih edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin her köşesinden talep olduğunu ve kavanozlarla kargoya verip gönderdiklerini ifade eden işletme sahibi Eyüp Teke "Biz üçüncü kuşağız. 1968'de de babamlar uğraşıyordu daha sonradan biz devraldık. 2011'de Rize'ye geldik. Rize merkezde dükkan açtık ondan sonra buraya taşındık. Şimdi hem Rize'de hem de dışarıda çok fazla müşterimiz olduğu için kavanozlarla Türkiye'nin her tarafına şeffaf bir şekilde gönderimini sağlıyoruz. Kuzu eti tamamen doğaldır, herhangi bir katkı maddesi yoktur bunun. O nedenle de çok tercih ediliyor. Daha çok Ankara, İstanbul ve Bursa'ya gönderim yapıyoruz. Bursa biraz daha Artvinlilerin çoğunlukta olduğu yerdir ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun istedikleri zaman hemen kargoya verip siparişlerini gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ateşle temas olmadan benmari yöntemi ile ısıtılmalı"

Kavanozdaki döneri sıcak suyla ısıtıp tadında hiçbir fark olmadan tüketebileceklerini ifade eden işletme Teke "Kavanozda bunun bekleme süresi bir hafta ama çıkarttıktan sonra bizim tavsiyemiz sıcak suyun içerisine koymaları. Yani eğer bunu ateşte ısıtırsalar veya tavada ısıtırlarsa bu lezzeti alamazlar. Bunun tamamen sıcak suyun içerisine koysunlar suyla beraber ısıtsınlar, ısıttıktan sonra afiyetler olsun. Bizi tercih etmelerinin sebebini şöyle diyebilirim tabi ki yapan var. Koyun etinden yapan var, keçi etinden ve dana etinden yapan var ama bunun özelliği kuzu etinden olması ve doğal olmasıdır. Bunun terbiyesini yaparken soğan tuz karabiber koyuyoruz başka hiçbir şey yok. Tamamen doğaldır, çocuklarına rahatlıkla yedirebilecekleri kendilerinin de afiyetle yiyecekleri en kaliteli dönerdir" dedi.

Dönerin lezzetini çok beğendiğini her gün gelip en az 200 gram döner yediğini söyleyen müşteri Halit Ak "Kuzu döneri öncelikle sağlık sıhhat ve tadı lezzeti her şeyi yerinde olduğu için tercih ediyorum. Yusufeli'nin bu lezzetini buraya taşıdıkları için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Genelde bizim bölgede daha çok büyükbaş hayvan tüketilirdi yani kuzu etini biz sadece ızgarada yerdik. Bu ortamlarda görmezdik ama arkadaşlar sağ olsunlar bunu bizimle buluşturdular. Son derece keyifli, her gün benim burada 200 gram dönerim var. Keyifle yiyorum herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gastronomi, Yusufeli, Ekonomi, Türkiye, Artvin, Güncel, Yerel, Yerel, Eyüp, rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzu Döner, Artvin'den Kargoyla Türkiye'ye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli doğa sevgisi sebebiyle ormancı olmuş Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli doğa sevgisi sebebiyle ormancı olmuş
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Zam talebi dudak uçuklattı: Memur-Sen yüzde 88 artış istedi Zam talebi dudak uçuklattı: Memur-Sen yüzde 88 artış istedi!
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buldu, su tüketiminde tarihi rekor kırıldı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buldu, su tüketiminde tarihi rekor kırıldı
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren’in babasından yürek yakan sözler Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren'in babasından yürek yakan sözler
Avukat, üç kadının şikayetiyle tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Avukat, üç kadının şikayetiyle tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Takım küme düşme hattına girdi Neymar taraftarları kavgaya çağırdı Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı

08:51
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
07:25
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
03:22
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
01:37
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
14:08
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
13:49
Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu Mahkeme bankayı suçlu buldu
Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu! Mahkeme bankayı suçlu buldu
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
13:29
Galatasaray’ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip
Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip
13:16
Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı Bakan Kurum detayları açıkladı
Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum detayları açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 09:29:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzu Döner, Artvin'den Kargoyla Türkiye'ye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.