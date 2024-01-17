 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KYK Öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

KYK Öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Ziyaret Etti

Aydın Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, sınav öncesi stres atmak için Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezen öğrenciler, Menderes'in hayatı hakkında bilgi aldı ve moral buldu.

KYK Öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi\'ni Ziyaret Etti
17.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:18
Abone Ol

Aydın Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek sınav öncesi stres attı.

Aydın Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) öğrenciler Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Gezi ve kamp programları kapsamında müzeyi gezen öğrenciler, sınav öncesi moral buldu. Aydınlı eski Başbakan Merhum Adnan Menderes'e ait birçok eşyanın yer aldığı müzeyi gezen öğrenciler, müze yetkililerinden bilgi alarak Menderes'in hayatını yakından tanıma fırsatı buldu. Menderes'in hayatın yer aldığı kısa belgeseli de izleyen öğrenciler müze önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, gezide emeği geçen KYK ve müze yetkililerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yurtlar Kurumu, Adnan Menderes, Demokrasi, Aydın, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KYK Öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


12:06
Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek
12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:02 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: KYK Öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement