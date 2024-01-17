KYK Öğrencileri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi\'ni Ziyaret Etti

Aydın Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek sınav öncesi stres attı.

Aydın Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) öğrenciler Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Gezi ve kamp programları kapsamında müzeyi gezen öğrenciler, sınav öncesi moral buldu. Aydınlı eski Başbakan Merhum Adnan Menderes'e ait birçok eşyanın yer aldığı müzeyi gezen öğrenciler, müze yetkililerinden bilgi alarak Menderes'in hayatını yakından tanıma fırsatı buldu. Menderes'in hayatın yer aldığı kısa belgeseli de izleyen öğrenciler müze önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, gezide emeği geçen KYK ve müze yetkililerine teşekkür etti. - AYDIN