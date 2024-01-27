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Lapseki'de tarımsal üretim destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Lapseki'de tarımsal üretim destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı çerçevesinde üreticilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Lapseki\'de tarımsal üretim destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi
27.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 12:02
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı çerçevesinde üreticilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sezer, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Engin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, İl Genel Meclis Üyeleri, Banka Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Teknik personel, Muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Kurumumuz tarafından 15. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde üreticilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla, bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Lapseki ilçemizde Marmara bölgesinde ilk defa dijital toprak analiz cihazını kullanan, bitkisel üretimin önemini kavrayan üreticimizle hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Üreticilerimiz için çok özel bir program içim hep beraberiz. Yüzde 50 hibe desteğiyle ilgili yetkili arkadaşlar sizleri bilgilendiriyor. Lapseki'de bugüne kadar desteklerden hep yararlanmış, faydalanmış ama daha fazla müracaat etmek lazım. Yetki arkadaşlardan bilgi aldım, Lapseki'ye büyük bir destekleme yapılmış. Bu hibe desteklerden arkadaşlarımız yararlanmışlar. Sulamasından, makine ekipmanına, genç çiftçisine, uzman eller, soğuk hava depoları ve diğer bir sürü desteklemeler bunun yanında hükümetimizin yaptığı diğer desteklerle beraber çiftçimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Onlara destek olmamız gerekiyor. Ama özellikle şunu söylemek isterim ki, bu hibe desteklerine, zaman zaman duyuyoruz yeterli destekler olmuyor veya müracaat eden arkadaşlarımız, o yerine getirilmesi gereken ne varsa yerine getiremiyorlar ve yararlanamıyorlar. Bunu özellikle söylemek isterim ki, yapılan desteklemelerden muhakkak faydalanmamız gerekiyor. Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımız bu konuda üreticilerimize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Toplantıda katılımcılara, Tarımsal üretici örgütlerinin derecelendirilmesi konularında Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Ekonomik ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi konusunda Mühendis Necdet Uyar, Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi konusunda Ziraat Mühendisi Ünzile Karagöz tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantıda, 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programında yer alan destek unsurları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Ayrıca, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Lapseki'de tarımsal üretim destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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